Johana Cabrales Hernández fue asesinada a tiros por su novio

Fabien Perry también era el padre de los dos bebés de la mujer

El violento asesino de la chica sigue fugitivo

Johana Cabrales Hernández fue asesinada a balazos en Georgia por su novio Fabien Perry, quien sigue fugitivo tras el brutal crimen. El Departamento de Policía de Roswell (RPD, por sus siglas en inglés) necesita la ayuda de la comunidad para detener al homicida de la joven hispana.

El reporte del crimen en contra de Johana Cabrales Hernández, de 23 años, detalla que el pasado miércoles seis de julio del 2022 poco después de la medianoche una llamada llegó al número de emergencia del RPD para reportar el probable ataque a una mujer. Roswell, Georgia es una ciudad pequeña al noroeste del área metropolitana de Atlanta.

Johana Cabrales Hernández es asesinada a balazos por su novio

Los familiares de la joven Johana Cabrales Hernández les dijeron a las autoridades que estaban preocupados por el bienestar de la muchacha. Momentos antes de la llamada, alguien había dejado a los dos hijos de la mujer con otras personas de su familia y eso prendió las alarmas.

Esas personas de la familia de Johana Cabrales Hernández se apresuraron a ir hasta su casa en el 100 de Old Ferry Way para ver qué había pasado con la chica. No se detalla en el reporte quién fue la persona que llevó a los dos hijos de la muchacha con sus familiares en Roswell, Georgia.