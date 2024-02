Joel Fridmann renuncia a Hoy Día y revelan motivos

«Nicky Chávez se quedó sin bailarín, ya que este explotó, sí, fue él y no ella, y decidió abandonar la competencia», aseguraron los presentadores del programa.

La noticia tomó por sorpresa a la hija del pugilista Julio César Chávez, quien no dudó en romper el silencio al respecto y dar su opinión.

«El choque sí fue intenso, ahora entiendo por qué le dicen ‘Lucifer’ y por qué me lo dijo ella desde el primer día, creo que lo subestimé un poquito», añadió.

«Joelito, yo fui muy buena contigo, no entiendo cómo te pudiste asustar con tan poco», confesó Nicky Chávez en el programa.

Ella no dudó en romper el silencio y declaró que «había sido buena con él», por lo que le sorprendieron sus duras declaraciones en contra.

El anuncio no solo fue inesperado para el público, sino que también tomó por sorpresa a la misma Nicky Chávez.

Pero la situación no paró en esos comentarios, sino que Chávez atacó duramente a Fridmann, recomendándole que debe seguir los retos que dejó.

«Yo aquí vengo a bailar»

Chávez, quien compartía escenario y competencia con Joel Fridmann, no tardó en pronunciarse a través de las redes sociales sobre este hecho.

«Con que poquito se me asustan. Claramente mi personalidad no es para todos, pero yo aquí vengo a bailar, no a caerle bien a las personas, ni a cambiar mi personalidad por nadie», aseguró.

La audiencia, acostumbrada a seguir las travesías de los concursantes, se encuentra ahora con un giro inesperado en la trama de Hoy Día Bailamos.

«Como dicen, mejor sola que mal acompañada», anunció en redes sociales, dejando en claro su posición ante la salida de Fridmann. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ.