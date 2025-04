Otro despido en el Pentagono, el jefe de gabinete de Hegseth es destituido

Joe Kasper ha dejado su puesto como jefe de gabinete del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Convirtiéndose en el cuarto funcionario de alto rango en ser despedido o reasignado en la última semana dentro del agitado panorama político del Pentágono.

Según un funcionario de Defensa, Kasper continuará trabajando en proyectos especiales dentro del Pentágono, aunque no se proporcionaron más detalles sobre sus nuevas funciones.

El funcionario, que no estaba autorizado para hablar públicamente, señaló que la reubicación de Kasper refleja una reestructuración interna en el Departamento de Defensa.

