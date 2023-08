Conoce a Joe Ferrero, de La Mega 96.5FM/105.1FM

JOE FERRERO: UN PROFESIONAL VERSÁTIL

Ferrero ha demostrado su magia única al trabajar como consultor para diversas compañías, ayudándolas a aumentar sus ventas y mejorar su rendimiento operativo. Ha dejado su distintivo toque en campañas publicitarias para reconocidas marcas automotrices como Lexus y Toyota, así como para gigantes de las comunicaciones como Comcast y Verizon.

Su nombre se ha convertido en sinónimo de éxito y calidad. Ferrero ha colaborado con Winn-Dixie, Telemundo, Ford, Walt Disney World, Disney Cruise Line, Walmart, Target, HBO Latino, Coca-Cola y McDonalds, entre otros.

Pero es en sus llamadas de bromas donde Ferrero ha dejado una marca indeleble. Sus imitaciones y conversaciones cómicas con el presidente cubano Fidel Castro y el presidente de Venezuela Hugo Chávez son legendarias y han trascendido fronteras, convirtiéndolo en un nombre reconocido y aplaudido en todo el mundo.

La atención mediática que ha recibido Ferrero es asombrosa. Revistas de renombre como RadioInk, Newsweek, Ocean Drive, The New York Times, The Miami Herald, The New Times, Radio & Records y Billboard Magazine han destacado sus logros y reconocido su influencia en la industria.