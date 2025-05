Deportan a México al esposo de Joe Exotic poco después de salir de prisión

Jorge Márquez Flores, esposo del polémico personaje conocido como Joe Exotic, fue deportado a México tan solo horas después de salir de una prisión en Texas.

La pareja se había conocido y casado mientras ambos estaban privados de libertad en el sistema penitenciario de EE.UU.

La historia de Joe Exotic, protagonista del documental Tiger King, sigue generando titulares.

Actualmente cumple una condena de 22 años por dos cargos de intento de asesinato por encargo, además de múltiples violaciones a leyes de vida silvestre. Su matrimonio con Jorge Márquez Flores representaba un nuevo capítulo en su tumultuosa vida personal.

