La lucha continúa y se espera que este fin de semana, tanto el demócrata, como el republicano, den declaraciones en eventos organizados con el fin de atraer a las personas a votar. Pero, todo parece indicar que la lucha no solo se debe a las elecciones del 8 de noviembre, sino que también prevalece el camino para llegar al 2024.

¿No considera estar en problemas?

Una muestra de la lucha que ambos políticos llevan a cabo, son las declaraciones que han ofrecido en los últimos eventos de importancia. En una reciente exposición, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, indicó al público que no considera estar en problemas en medio de las votaciones, sino que tiene esperanzas de que los demócratas lideren las votaciones.

“Amigos, no me creo la idea de que estamos en problemas”, dijo a la multitud en una recepción política en un hotel para los representantes estadounidenses Lauren Underwood y Sean Casten. “Me siento muy bien con nuestras posibilidades. Creo que vamos a mantener el Senado y obtener un escaño, y creo que tenemos la oportunidad de ganar la Cámara. Entonces, me siento optimista”, declaró e informó AP.