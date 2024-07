Joe biden se confunde en discurso: Habló de Donald Trump en lugar de Kamala Harris

En una sorprendente conferencia de prensa durante la cumbre de la OTAN, el presidente Joe Biden dejó atónitos a los periodistas.

Esto cuando confundió a la vicepresidenta Kamala Harris con el expresidente Donald Trump.

Este incidente se produjo poco después de otro error en un evento previo.

Esta vez en donde mezcló los nombres del presidente ruso Vladimir Putin y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

🚨#BREAKING: President Joe Biden has just confused Kamala Harris with former President Trump, referring to him as the Vice President while answering a question at the press conference. pic.twitter.com/1D8sGrP5pU

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) July 11, 2024