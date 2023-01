“No sé qué contienen los documentos, mis abogados no me han sugerido que yo pregunte de qué se trataban los documentos. Ellos han entregado las cajas a los archivos y estamos cooperando plenamente con la revisión”, declaró tras su visita a México en la Cumbre de Líderes de América del Norte. Archivado como: Joe Biden materiales clasificados

La localización de los documentos

Cabe recordar que estos archivos clasificados fueron encontrados por los propios abogados del mandatario en las oficinas del Penn Biden Center for Diplomacy and Engagement. Este lugar fue fundado por el demócrata cuando era vicepresidente de Barack Obama, según la Agencia The Associated Press.

“Desde ese descubrimiento, los abogados personales del presidente han cooperado con los Archivos y el Departamento de Justicia en un proceso para garantizar que todos los registros de la Administración Obama-Biden estén debidamente en posesión de los Archivos”, dijo Richard Sauber, asesor especial del presidente. Archivado como: Joe Biden materiales clasificados