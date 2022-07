La salud de Joe Biden, no es la primera vez que está en el ojo del huracán. Durante una de las conferencias que ofreció en días recientes, dio a entender -por un error- que había sido diagnosticado con cáncer, aunque nunca aclaró en qué momento. Además, se debe recordar que no es la primera vez que resulta positivo a este contagioso virus.

En el informe, el médico indicó que se encuentra tratando al presidente Biden por portar una de las variantes más contagiosas del coronavirus. La variante BA.5 se derivó de la gama ómicron que surgió a finales del año pasado y que se cree que es responsable de la mayoría de los casos en el país, señaló The Associated Press.

¿Cómo se encuentra el presidente?

El médico del presidente, el doctor Kevin Connor, escribió en su informe más reciente sobre el estado de salud de Biden que sus síntomas iniciales, entre ellos secreción nasal y tos, se han vuelto “menos preocupantes”. El informe anterior de O’Connor no mencionó dolores del cuerpo y de la garganta, destacó The Associated Press.

“El presidente está respondiendo a la terapia como se esperaba. La variante BAS es especialmente transmitible y seguirá aislada de acuerdo con las recomendaciones de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Seguiremos vigilándolo de cerca, durante este régimen de tratamiento ambulatorio tan común.”, declaró el médico Kevin C. O’Connor.