Joe Biden presenta candidatura: Será nuevamente presidente

Cabe mencionar que si llega a ganar las elecciones nuevamente, Biden cumpliría 86 antes del final de un segundo mandato. A su vez no se verá presionado por la presión del expresidente Donald Trump , quien ya anunció su campaña para 2024, junto con otros republicanos importantes que pueden ingresar a la carrera, según The Associated Press.

En la lucha por la presidencia de los Estados Unidos, están incluidos además de Biden y Trump, el gobernador de Florida Ron DeSantis o el exvicepresidente Mike Pence. “Se ha ganado el lujo de cumplir con el cronograma. Cuanto más tiempo pueda mantener esto enfocado en sus deberes en la Casa Blanca, y menos en la campaña de ida y vuelta, mejor estará”, dijo Brad Bannon, estratega demócrata en Washington. Archivado como: Joe Biden presenta candidatura