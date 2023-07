Joe Biden no indultará a su hijo. Este jueves la Casa Blanca aseguró que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no usará su poder para indultar a su hijo Hunter si es condenado por dos delitos tributarios y otro de posesión de armas por los que ha sido imputado. Ya que el hijo del mandatario ingresó a la corte donde dictaminaron los cargos fiscales que se manejan en su contra.

Se declaró inocente

Sin embargo, ese acuerdo que habían negociado la defensa del hijo de Biden y el Departamento de Justicia se hizo añicos cuando la jueza encargada del caso y que tiene que dictar sentencia, Maryellen Noreika, nominada por el expresidente Donald Trump (2017-2021), expresó dudas sobre el mismo.

Después de una vista llena de interrupciones y cambios de posición, Hunter Biden decidió declararse no culpable de los cargos que se le imputan al ver que le no podían garantizar que no fuera a ser juzgado en el futuro por los delitos tributarios. Archivado como: Joe Biden no indultará hijo