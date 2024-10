El huracán Milton está por llegar a Florida

Ron DeSantis habría negado llamada a Joe Biden

El presidente logró comunicarse por fin con el gobernador de Florida

A unas horas de la llegada del huracán Milton a Florida, aunque disminuyó la categoría a número 4, se prevee que golpee fuerte en las próximas horas.

Después de que se dijo que el republicano Ron DeSantis, Gobernador de Florida habría negado contestarle llamada a Biden para hablar del huracán, ahora se sabe la verdad.

Aparentemente, DeSantis aseguró que él no estaba enterado de que lo contactaron: «No sabía que ella había llamado, así que no estoy seguro a quién llamaron, pero a mí no me contactaron».

Después de dicha situación, según reportes de Agencia EFE, la Casa Blanca informó en un comunicado que Biden habló con DeSantis «para obtener un informe de primera mano» sobre trabajos del huracán Helene.

Huracán Milton a punto de llegar a Florida

Según reportes de NBC, Ron DeSantis el gobernador se había negado a contestar a Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris.

Es habitual que el presidente de EE.UU. llame por teléfono a los gobernadores de estados afectados por desastres naturales para coordinar la prestación de ayuda.

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre: «Si tienes al presidente y a la vicepresidenta intentando ofrecer asistencia a tus constituyentes, corresponde al gobernador decidir si responde o no».

Biden viajó a Florida el jueves para supervisar el daño causado por Helene y no se reunió con DeSantis porque este tenía previsto viajar a otras partes del estado para ver el daño provocado por el huracán.