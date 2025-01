Joe Biden dará discurso de despedida desde la Oficina Oval.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronunciará un discurso de despedida a la nación este miércoles desde la emblemática Oficina Oval, según informó la Casa Blanca.

Este espacio, reservado tradicionalmente para anuncios de gran trascendencia, será el escenario donde el mandatario demócrata reflexione sobre su legado a menos de una semana de ceder el poder a Donald Trump.

El discurso marcará uno de los últimos actos oficiales de Biden antes de finalizar su mandato.

Y se espera que incluya un repaso de su trayectoria política, sus logros durante la presidencia y un mensaje dirigido al pueblo estadounidense sobre el futuro del país, según fuentes familiarizadas con los planes del mandatario.

Biden will deliver his Farewell Address to the Nation at 8 p.m. ET on Wednesday pic.twitter.com/lEcDeO757D

— BNO News Live (@BNODesk) January 10, 2025