Biden campaña reelección 2024: ¿Cuándo será el anuncio oficial?

Las personas, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir las deliberaciones internas, dijeron que no sabían que se había tomado una decisión final sobre el momento, pero que Biden había estado observando el martes 25 de abril, cuatro años desde el día en que el demócrata ingresó la carrera de 2020. Se espera que el próximo anuncio sea en forma de video para los seguidores.

Biden, de 80 años, ha dicho repetidamente que tiene la intención de postularse para un segundo mandato, pero los asesores dicen que no ha sentido la necesidad de lanzarse a la campaña porque no enfrenta una oposición significativa a la nominación de su partido, de acuerdo con la Agencia The Associated Press. Archivado como: Biden campaña reelección 2024