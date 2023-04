Joe Biden, Barack Obama y otros famosos de luto: Hija de Belafonte y las desgarradoras palabras de despedida hacia su padre

“Fuiste un padre complicado que vivió una de las vidas más plenas de la historia humana. Estoy muy agradecida y me siento afortunada de haber estado y estar tan cerca de ti. Saber cuánto me amabas y que estabas orgulloso de mi camino. Siempre me dijiste que nunca olvidara cuánto me amas y estoy agradecido de que supieras cuánto me encantó escucharlo.

Además, según informes de AP también agregó: “Podrías ser duro y aterrador, podrías ser fuerte y estratégico. Pero cuando me atrajiste, cerca de tu corazón, el abrazo fue eterno. Viviste con propósito y todos somos mejores por tus contribuciones”., dijo Gina Belafonte, hija de Belafonte.