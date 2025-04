Joe Biden asiste al funeral del papa Francisco.

El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, reapareció este sábado en la escena pública al asistir al funeral del papa Francisco.

Celebrado en la emblemática Plaza de San Pedro, en el Vaticano.

Acompañado por su esposa, Jill Biden, el exmandatario demócrata se sumó a la ceremonia en la que líderes mundiales y miles de fieles rindieron homenaje al pontífice.

Quien falleció recientemente dejando un profundo impacto en la Iglesia Católica y la comunidad internacional.

Former Pres. Biden and former first lady Dr. Jill Biden arrive for the funeral of Pope Francis in St. Peter’s Square.

— ABC News (@ABC) April 26, 2025