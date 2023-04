El presidente Joe Biden anuncia centros de migración

Ante el flujo constante de migrantes, señaló que habrá centros en Guatemala y Colombia

El gobierno desea que el ingreso ilegal a Estados Unidos se detenga ¡DAN NUEVA INICIATIVA PARA DETENER MIGRACIÓN! En un nuevo método para detener la migración hacia Estados Unidos, el presidente Joe Biden, presentó una nueva medida que podrá servir para evitar el paso de caravanas. De acuerdo con las indicaciones, señalaron que en poco tiempo se abrirán centros en Guatemala y Colombia. La iniciativa llegó después de que se notificó que las restricciones por COVID-19 están por expirarse y una nueva caravana de migrantes salió desde el sur de México y se dirige hacia la frontera de Estados Unidos, convirtiéndose en una de las más grandes. Se cree que indocumentados de Venezuela, Guatemala, Haití, Nicaragua, entre otros, se encuentran esperando ingresar al país. BIDEN PROPONE MEDIDA DE SEGURIDAD Una vez más, Estados Unidos está creando medidas para evitar el gran flujo migratorio que ingresa ilegalmente por la frontera con México. Por ello, especificaron que habrá cambios al momento de presentar una solicitud de asilo y por supuesto, espera que funcionen debido a que en los últimos meses aumentó el número de indocumentados intentando entrar al país. Con las restricciones de inmigración por el COVID-19 a punto de expirar, el gobierno de Biden anunció el jueves medidas destinadas a evitar que los migrantes crucen ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México, tanto tomando medidas enérgicas contra muchos de los que vienen como creando nuevos caminos destinados a ofrecer una alternativa al peligroso viaje, informó The Associated Press.

¿De qué tratan estas medidas? El esfuerzo incluye la apertura de centros de procesamiento fuera de los Estados Unidos para que las personas que huyen de la violencia y la pobreza soliciten viajar legalmente y establecerse en los Estados Unidos, España o Canadá. Los primeros centros de procesamiento se abrirán en Guatemala y Colombia, y se espera que sigan otros, detalló AP. Ante el difícil panorama que se presenta para la frontera entre Estados Unidos y México, los países siguen su lucha en contra del flujo migratorio en masas que sigue llegando a ambos territorios. Por ello, esta nueva medida sugiere que haya una unión con países de Centroamérica, donde el flujo migratorio aumentó.

¿Qué otros detalles entran en el plan? La administración también planea evaluar rápidamente a los inmigrantes que buscan asilo en la frontera, deportar rápidamente a aquellos que se consideren no calificados y penalizar a las personas que cruzan ilegalmente a los EE. UU. o a través de otro país en su camino hacia la frontera de los EE. UU., destacó The Associated Press. En diversas ocasiones, la administración de Biden-Harris intentó medidas similares para frenar el ingreso de migrantes por la frontera con México. Por ello, en esta oportunidad siguen investigando que podrán esperar los migrantes y sobre todo, los gobiernos de países que se ven afectados por el flujo de migración.

Joe Biden centros migración: ¿Servirá la medida? De acuerdo con The Associated Press, no está claro si las medidas harán mucho para frenar la ola de migrantes que huyen de países afectados por conflictos políticos y económicos. Aumenta aún más la presión, el inminente fin de las normas de salud pública instituidas en medio de la pandemia que permitieron expulsar rápidamente a muchos migrantes y que expirarán el 11 de mayo. “Este es un desafío hemisférico que exige soluciones hemisféricas”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, durante una conferencia de prensa en la que expuso cómo Estados Unidos está trabajando con otros países de la región e instó la agencia AP. Por el momento, se sigue regulando dichas medidas y su funcionalidad. Archivado como: Joe Biden centros migración

Joe Biden centros migración: ¿No habrá ingreso a migrantes? Mayorkas también advirtió que los migrantes y los traficantes de personas no deben interpretar la próxima fecha límite en el sentido de que todos deben venir: “Déjenme ser claro, nuestra frontera no está abierta y no lo estará después del 11 de mayo”, instó y citó The Associated Press. Archivado como: Joe Biden centros migración La inmigración ha irritado a Biden a lo largo de su presidencia, y los principales líderes republicanos lo han criticado por ser blando con la seguridad fronteriza. Mientras tanto, los defensores de los inmigrantes argumentan que el presidente está abandonando los esfuerzos humanitarios con medidas más estrictas destinadas a evitar que los inmigrantes ingresen ilegalmente, destacó AP.

