Hijo de «El Chapo» Guzmán se declarará culpable el lunes en Chicago

Guzmán López cambiará declaración

Audiencia será el lunes

Caso incluye narcotráfico

El narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declarará culpable en su audiencia en Estados Unidos el próximo lunes, según documentos judiciales difundidos este viernes.

La decisión marca un giro respecto a su postura inicial, ya que al llegar al país en julio de 2024 se había declarado inocente.

Guzmán López, conocido como “El Güero”, aceptó admitir culpabilidad por al menos un cargo relacionado con tráfico de drogas ante una Corte de Distrito para el Norte de Illinois, en la ciudad de Chicago.

Joaquín Guzmán López y el cambio de declaración

🔴 Hijo de El Chapo Guzmán se declarará culpable en Chicago Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo y señalado como quien se llevó a El Mayo, se declarará culpable el próximo 1 de diciembre ante la Corte federal en Chicago. Con ello, seguirá la misma ruta judicial que su hermano… pic.twitter.com/rIKvXqksSt — Azucena Uresti (@azucenau) November 28, 2025

En esa misma Corte su hermano Ovidio adoptó una estrategia similar el pasado julio, cuando también decidió declararse culpable.

Joaquín Guzmán López enfrenta cargos que incluyen narcotráfico, crimen organizado y posesión de armas de fuego.

TE PUEDE INTERESAR: Tiroteo en Thanksgiving deja un muerto y un herido en Carolina del Norte

Los documentos revelan que la audiencia del lunes 1 de diciembre está programada para las 13:30 horas y tiene como objetivo formalizar el cambio de declaración.

El aviso a la Corte ocurrió durante el fin de semana largo del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, un periodo en el que prácticamente no hay actividad oficial.