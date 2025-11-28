Hijo de «El Chapo» Guzmán se declarará culpable el lunes en Chicago
Publicado el 11/28/2025 a las 17:52
- Guzmán López cambiará declaración
- Audiencia será el lunes
- Caso incluye narcotráfico
El narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declarará culpable en su audiencia en Estados Unidos el próximo lunes, según documentos judiciales difundidos este viernes.
La decisión marca un giro respecto a su postura inicial, ya que al llegar al país en julio de 2024 se había declarado inocente.
Guzmán López, conocido como “El Güero”, aceptó admitir culpabilidad por al menos un cargo relacionado con tráfico de drogas ante una Corte de Distrito para el Norte de Illinois, en la ciudad de Chicago.
Joaquín Guzmán López y el cambio de declaración
🔴 Hijo de El Chapo Guzmán se declarará culpable en Chicago
Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo y señalado como quien se llevó a El Mayo, se declarará culpable el próximo 1 de diciembre ante la Corte federal en Chicago. Con ello, seguirá la misma ruta judicial que su hermano… pic.twitter.com/rIKvXqksSt
— Azucena Uresti (@azucenau) November 28, 2025
En esa misma Corte su hermano Ovidio adoptó una estrategia similar el pasado julio, cuando también decidió declararse culpable.
Joaquín Guzmán López enfrenta cargos que incluyen narcotráfico, crimen organizado y posesión de armas de fuego.
TE PUEDE INTERESAR: Tiroteo en Thanksgiving deja un muerto y un herido en Carolina del Norte
Los documentos revelan que la audiencia del lunes 1 de diciembre está programada para las 13:30 horas y tiene como objetivo formalizar el cambio de declaración.
El aviso a la Corte ocurrió durante el fin de semana largo del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, un periodo en el que prácticamente no hay actividad oficial.
Audiencias pospuestas
🚨 Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, se declarará culpable por narcotráfico este 1 de diciembre en una corte de Chicago pic.twitter.com/1NAVYdDrC6
— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 28, 2025
La audiencia actual llega tras una serie de aplazamientos.
El pasado 10 de noviembre se anunció que la comparecencia de Guzmán López, identificado como uno de los líderes de “Los Chapitos”, se movería del 13 de noviembre al 1 de diciembre.
La jueza que supervisa el caso, Sharon Johnson Coleman, explicó en un documento publicado ese día que nuevamente se reprogramaría la vista que debía llevarse a cabo el 13 de noviembre en un tribunal federal de Chicago.
Esta es la tercera vez que se pospone la audiencia. Primero fue movida del 15 de julio al 15 de septiembre. Posteriormente pasó del 15 de septiembre al 13 de noviembre.
La decisión de declararse culpable ocurre en medio de un proceso judicial complejo que involucra a distintos miembros de la estructura del Cártel de Sinaloa.
Contexto entre hermanos y aliados
En julio pasado, Ovidio Guzmán López, también hijo de El Chapo y hermano de Joaquín, se declaró culpable de cuatro cargos relacionados con narcotráfico.
Lo hizo ante un tribunal de Chicago como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses cuyos términos no fueron revelados.
Esa admisión representó un precedente relevante para los casos que involucran a la facción conocida como “Los Chapitos”.
De forma paralela, en agosto, el narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador y líder histórico del Cártel de Sinaloa, se declaró formalmente culpable de dos cargos vinculados con narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas.
Su declaración se presentó ante un tribunal federal de Nueva York.
Estos casos reflejan una cadena de movimientos judiciales de alto impacto dentro de la estructura criminal más influyente de México en las últimas décadas.
La audiencia del lunes definirá el rumbo jurídico inmediato de Joaquín Guzmán López y marcará un nuevo capítulo en el proceso que enfrenta en Estados Unidos.