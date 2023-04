Joana Marcelia Figueroa revela el último mensaje que le envió su hermano

Durante la madrugada de éste martes 11 de abril, Guardia compartió un video en sus historias de Instagram hecho por sus fanáticos, precisamente de una página llama ‘Maribel Guardia my queen’, en donde recopilaron una serie de momentos bastante conmovedores entre la actriz y su hijo.

En las últimas horas familiares y amigos de Julián Figueroa han estado compartiendo sus mejores recuerdos con el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian. Incluido su hermano, José Manuel Figueroa, con quien parecía no tener buena relación, pero parece que lo arreglaron.

Joana Marcelia Figueroa mensaje: Su última conversación

“Gracias por tu amor, tu sabiduría, por cuidarme y por la gran bondad de tu corazón. ‘Te amo por siempre’. Nos vemos pronto. Mientras tanto, aquí me vas a hacer mucha falta. Buen viaje, mi compañero.” Además, agregó una captura de pantalla de la última conversasión que tuvo con su hermano.

“Te amo hermana, hoy más que nunca”, le escribió Zarelea Figueroa. Hasta Ana Bárbara se hizo presente en la publicación: “Mi reina hermosa no sabes cuanto lo siento mi amor. No hay manera de resignarse, y no nos queda mas que abrazar su recuerdo con toda el alma!”.