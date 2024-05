¿JLo y Ben Affleck a punto del divorcio? Aseguran que ya no estarían viviendo juntos

Lo que se ha considerado como una señal de que las cosas podrían no estar tan bien como aparentaba la famosa pareja.

«Está claro, esto se acabó. Se están dirigiendo hacia el divorcio y, por primera vez, Ben no tiene la culpa», mencionó la fuente.

La misma fuente señaló que, por primera vez, Ben Affleck no sería el responsable principal de los problemas matrimoniales.

«Esperaron casi dos décadas para volver a estar juntos, pero al final, simplemente no pudieron hacerlo funcionar», expresó la persona.

Enfrentando las repercusiones en eventos públicos

«Nunca dejarán de amarse, pero ella no puede controlarlo, y él no puede cambiarla. No había manera de que esto pudiera durar», dijo.

«Ahora está centrado en su trabajo y en sus hijos», concluyó el testimonio de la fuente cercana a Jennifer López y Ben Affleck.

Un testigo anterior había señalado su cercanía emocional con su ex esposa, Jennifer Garner, tras el reciente fallecimiento de su padre.

El hecho de que Ben Affleck no acompañara a JLo a la reciente MET Gala, ha sido señalado como un indicio más de las tensiones en su relación, según ‘In Touch‘.