JLO sorprende con nuevo video en ‘cueros’ y terminó con severas críticas

JLO recibe críticas por nuevo video

La cantante presumió curvas y aseguran que «está obsesionada»

«Demasiado vulgar por desgracia», revelaron

Una vez más Jennifer López, se encuentra en la controversia debido a su nuevo video en colaboración con la cantante Latto.

La polémica se debió a que la cantante posó en ‘cueros’ para el video y mostrando su curvas en cada momento, lo que generó molestia.

Los internautas no dudaron en comentar su molestia ante el clip y la música que decidió realizar en este inicio de año.

Pero antes de que sigas leyendo, te invitamos a escuchar el nuevo podcast ‘La Hora del Camaleón’ dando CLIC AQUÍ.

PARA ESCUCHAR EL PODCAST DA CLIC EN LA IMAGEN

La multifacética artista Jennifer López volvió a captar la atención de las redes sociales, esta vez debido a su reciente colaboración con la cantante Latto.

La canción titulada Can’t Get Enough, llamó la atención de los internautas y no dudaron en en comentar sus impresiones ante el video.

Sin embargo, la polémica no se centra en la calidad musical de la producción, sino en las imágenes que acompañan al videoclip.

Y es que la intérprete de ‘On The Floor’, lució un atrevido bikini negro que llamó la atención del público y no dudaron en señalarlo en redes sociales.