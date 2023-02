El expresidente Jimmy Carter, comenzará a recibir cuidados paliativos en Estados Unidos

Decidió hoy pasar el tiempo que le quede en casa con su familia

Ha estado mucho tiempo hospitalizado

El expresidente Jimmy Carter, comenzará a recibir cuidados paliativos en Estados Unidos, señaló en un comunicado el centro del ex mandatario y en el cual señaló cómo se desarrollará ese proceso luego de que fuera hospitalizado por un gran tiempo, de acuerdo con información del portal de noticias de CNN en Español y EFE.

De manera textual el centro indicó: “Después de una serie de breves estadías en el hospital, el expresidente estadounidense Jimmy Carter decidió hoy pasar el tiempo que le quede en casa con su familia y recibir cuidados paliativos en lugar de una intervención médica adicional. Tiene todo el apoyo de su familia y su equipo médico”.

UNA LABOR HUMANITARIA

En su comunicado, la familia del expresidente pide privacidad y agradece las muestras de cariño recibidas a lo largo de este tiempo para su persona, cabe recordar que fue en el año de 2022 fue reconocido con el Premio Nobel de la Paz por su labor humanitaria, premio que hoy lo refrenda con este hecho para la ciudadanía.

Actualmente, el ex mandatario tiene 98 años de edad, y es el ex presidente más tiempo ha vivido una vez dejo la Casa Blanca, en la cual estuvo entre 1977 y 1981 hasta su derrota por el republicano Ronald Reagan, esto se informó el ex mandtario de Estados Unidos Jimmy Carter que recibirá cuidados paliativos en su casa.