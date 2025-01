Jimena Gállego revela qué pasará en ‘La Casa de los Famosos: All Stars’ EN EXCLUSIVA

«Es un ‘All Stars’, no lo hemos visto antes, es la primera vez que lo vemos en la pantalla de Telemundo», mencionó Jimena durante la entrevista para MundoNOW.

«Como conductor me parece que es genial lo que hace en televisión y radio porque me encanta cómo entrevista», mencionó para MundoNOW.

«Francamente en todas las temporadas que llevo haciendo ‘La Casa de los Famosos’ no he visto que a alguien le afecte en su carrera», aseguró.

«Tener el privilegio de ser la conductora por cinco temporadas de un programa así, te ven y te escuchan cada palabra, y eso a mí me encanta, por algo me gusta estar frente a las cámaras», compartió.

«Me gusta mucho estar cerca de nuestra gente, de nuestro público, de quién nos ve, lo que piensan, lo que les gusta, lo que no les gusta», añadió Jimena Gállego.

«Y la verdad es que ahí yo me vuelvo una más del público porque no me dejo llevar tampoco por lo que dice el público, busco ser imparcial», comentó.

Al momento de recordar el trayecto de su carrera, hasta llegar a la conducción del reality de Telemundo, Jimena abrió su corazón.