La ceremonia en el centro de la ciudad para las víctimas del tiroteo en The Covenant School fue sombría y, en ocasiones, llena de lágrimas, mientras orador tras orador leyeron los nombres de las víctimas y ofrecieron sus condolencias a sus seres queridos. La familia de Mike Hill, un custodio de 61 años que estaba entre los asesinados, estuvo presente, incluidos sus siete hijos, según la Agencia The Associated Press .

Más unidos que nunca

Por su parte, el jefe de Policía de la localidad, John Drake, dio las gracias a los agentes por su rápida respuesta el día del ataque y aseguró que “Nashville se une como ninguna otra (ciudad) para reconfortar a los que han sufrido una pérdida inimaginable”, de acuerdo con la Agencia Efe.

Durante el evento hubo actuaciones musicales de las cantantes Sheryl Crowe y Margo Price. Sheryl Crow cantó “I Shall Believe” y terminó con la letra de una canción de Dionne Warwick, “What the World Needs Now is Love, Sweet Love”. Margo Price cantó una versión a cappella de “Tears of Rage”. Y Ketch Secor de Old Crow Medicine Show dirigió a la multitud en el himno cristiano, “Will the Circle Be Unbroken”. Archivado como: Jill Biden vigilia Nashville