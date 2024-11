Jill Biden le da la espalda a Kamala Harris.

Este pasado Día de los Veteranos marcó un momento simbólico y emotivo en Arlington, ya que fue la primera aparición pública de Joe Biden y Kamala Harris desde las elecciones en las que Biden decidió no buscar un segundo mandato y apoyó a Harris como su sucesora.

La ocasión estuvo marcada por una mezcla de solemnidad y miradas reservadas entre los principales miembros de la familia presidencial y la administración, lo que ha dado mucho de qué hablar en los medios.

Durante la ceremonia, el presidente Biden y la vicepresidenta Harris permanecieron en silencio mientras caminaban hacia el lugar de la ofrenda floral en la Tumba del Soldado Desconocido, en Arlington National Cemetery.

Jill Biden, la primera dama, llegó antes que el presidente, vestida de negro en honor a los veteranos, y fue recibida efusivamente por el segundo caballero, Doug Emhoff. Así reporta el medio Daily Mail.

TENSION!!!

Kamala Harris and Jill Biden look EXTREMELY uncomfortable sitting next to each other during Veteran’s Day memorial service today.

Now why on Earth could that be?! pic.twitter.com/t1hoOB91BH

— Conservative Brief (@ConservBrief) November 11, 2024