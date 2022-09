¡Revela ‘secreto’ la Primera dama de los Estados Unidos!

Anuncia los terroríficos momentos que vivió durante el 9/11

¿Qué ocurrió con Jill Biden? ¡UN DÍA “SURREALISTA”! Han pasado 21 años del trágico incidente en las Torres Gemelas, pero aún sigue causando un dolor agudo en el corazón de todos los habitantes del país. Por esa razón, la Primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, recordó a las víctimas y reveló un ‘secreto’ que había mantenido en silencio sobre aquel momento que cambió la historia del país. La Primera dama, dio a conocer los sucesos que pasó cuando se enteró del furioso ataque y a las personas que buscó desesperadamente. Así como Jill Biden, millones de personas sufrieron los estragos del ataque terrorista y buscaron desesperadamente a sus familiares, amigos o seres queridos que se encontraban cerca del lugar donde ocurrió el incidente. JILL BIDEN REVELA SECRETO La Primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, reveló en una entrevista los momentos de terror que vivió -como millones de personas en el país- cuando ocurrió el atentado del 9/11. En una sincera plática, la profesora, de 71 años de edad, admitió que Joe Biden no fue el primero, ni el único familiar que buscó desesperadamente cuando ocurrió el ataque. Biden recordó haber estado “muerto de miedo” de que su hermana Bonny Jacobs, azafata de United Airlines, estuviera en uno de los cuatro aviones secuestrados que volaron contra el World Trade Center de Nueva York, el Pentágono y un campo de Pensilvania, matando a casi 3,000 personas, relató a The Associated Press.

¿Qué hizo Jill Biden? La esposa del presidente Joe Biden, relata que al instante de encontrar a su hermana, Bonny Jacobs, y asegurarse que los demás miembros de su familia se encontraban a salvo, decidió marcharse hacia Pensilvania y pasar esos instantes de dolor con su querida hermana; la Primera dama y Bonny, recordaron esos momentos de terror en una reciente entrevista con AP. La entrevista surgió después de que se diera a conocer que Jill Biden ofrecerá unas palabras en la memoria de las víctimas, acompañada de su hermana, Bonny Jacobs, en el Monumento Nacional al Vuelo 93 en Shanksville, Pensilvania. Por esa razón, la Primera dama admitió lo que pasó en los primeros instantes en que la noticia se hizo presente y se daba a concomer las miles de vidas que se perdieron.

“Estaba muerta de miedo” En una pesadilla que se recuerda constantemente, miles de personas siguen guardando en sus memorias los momentos que vivieron y el terror que pasaron por sus seres queridos al enterarse del ataque terrorista. Por esa razón, Biden ‘abrió su corazón’ y relató los instantes donde buscó a su hermana y se trasladó hacia Pensilvania para asegurarse de su bienestar. “Llamé a Bonny para ver dónde estaba porque estaba muerta de miedo… No sabía dónde estaba, si volaba o no, dónde estaba. Y luego descubrí que ella estaba en casa”, declaró Jill Biden en la entrevista que dio para The Associated Press, en compañía de su hermana. La Primera dama, había mantenido ese recuerdo en secreto por lo que sorprendió las declaraciones que ofreció.

¿Y Joe Biden? En aquellos momentos, Jill Biden se encontraba dando clases en Delaware Technical Community College y poco después de comunicarse con su hermana y asegurarse que se encontraba en casa, se fue hacia Pensilvania. Mientras tanto, Joe Biden -en aquel momento, senador del país- estaba en un tren de Amtrak que se dirigía a Washington cuando su esposa se comunicó con él, indicó AP. “Oh, Dios mío, oh, Dios mío, oh, Dios mío”, fueron las palabras que gritó Jill Biden, después de que un avión se estrellara contra la segunda torre del World Trade Center. Al asegurarse que su esposo estaba en una zona segura, la entonces profesora decidió marcharse en búsqueda de la segunda persona por la que estaba preocupada.

Jill Biden 11 septiembre: ¿Qué pasó con Bonny Jacobs? Jacobs dijo que había llegado a casa alrededor de las 2 a.m., del 11 de septiembre después de un vuelo tardío. Durmió un poco, se levantó para ayudar a llevar a sus hijos, entonces de 11 y 7 años, a la escuela, apagó su teléfono y volvió a la cama, indicó The Associated Press. Ella, revela que se tomó el día y decidió descansar más tiempo de lo esperado. “Entonces, cuando me levanté alrededor del mediodía, era un día tan hermoso. Tomé mi café. Me senté afuera. Literalmente dije en voz alta: ‘Hoy no haré nada, este día es maravilloso'”, declaró Jacobs. Vio que el teléfono sonaba cuando entró. Jill había dejado un mensaje preguntando si había estado viendo la televisión. Lo encendió y vio repeticiones del ataque al World Trade Center, indicó AP. Archivado como: Jill Biden 11 septiembre

Jill Biden 11 septiembre: “Recordemos a quiénes lucharon” Jill Biden dijo que se salvaron decenas de vidas, incluida posiblemente la de su esposo, gracias a las acciones de todos a bordo del vuelo 93 de United Airlines, indicó The Associated Press. De acuerdo con las declaraciones de la Primera dama, da a conocer la importancia de asistir a Shanksville y recordar a quienes lucharon por las vidas de los demás, convirtiéndose en héroes. “Ese avión se dirigía al Capitolio de los EE. UU., por lo que creo que es importante que todos los años vayamos a Shanksville y recordemos a quienes lucharon: las azafatas, los capitanes, los pilotos, todos los que lucharon para salvar esas vidas”. dijo la primera dama en la entrevista con The Associated Press. “Todo fue tan surrealista, pero yo estaba, ya sabes, realmente rezando para que ella no estuviera en uno de esos vuelos”. Archivado como: Jill Biden 11 septiembre