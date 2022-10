Jets siguen en alza

El marcador final fue de 27-10

¿Quién ganó?

Breece Hall corrió para 116 yardas, incluyendo un touchdown de 34 yardas, y los sorprendentes Jets capturaron cuatro veces a Aaron Rodgers para que Nueva York encadenara su tercer triunfo al superar por 27-10 el domingo a los Packers de Green Bay.

Los Jets (4-2) han logrado su mejor inicio desde 2015, cuando también lograron estar 4-2 antes de terminar con foja de 10-6. Nueva York no se clasifica a los playoffs desde la temporada de 2010, la sequía activa más larga de la NFL, de acuerdo con The Associated Press.

Jets vs Packers

Green Bay (3-3) ha perdido duelos consecutivos en una misma temporada por primera vez desde que Matt LaFleur asumió como entrenador en jefe en 2019. Los Packers dejaron ir una ventaja de 14 puntos para perder la semana pasada por 27-22 ante los Giants de Nueva York en Londres.

Los Jets, cuyo coordinador ofensivo Mike LaFleur es el hermano menor del entrenador de los Packers, superó a Green Bay 179-60 por tierra en un duelo en el que Zach Wilson completó sólo 10 de 18 pases para 110 yardas. Con información: AP. Archivado como: Jets vs Packers