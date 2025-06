ICE persigue a inmigrante en California: pierde un brazo y su familia lanza campaña en GoFundMe

Jesús perdió su brazo escapando de ICE.

Jesús González, un inmigrante hispano de 33 años, perdió su brazo izquierdo tras ser atropellado por un tren cuando huía de agentes de ICE en La Mirada, California.

Su familia ha lanzado una campaña de recaudación en GoFundMe para cubrir gastos médicos y adquirir una prótesis.

Jesús salía de trabajar en la construcción con turnos extras cuando fue abordado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) mientras esperaba el autobús.

Asustado, corrió y fue perseguido hasta las vías del tren, donde fue embestido por una locomotora. La tragedia le arrancó el brazo izquierdo desde el hombro.

Tras el impacto, ICE lo dejó abandonado. Herido, aún intentó seguir caminando hasta que un civil lo asistió y llamó a emergencias. La escena fue limpiada rápidamente, sin dejar evidencia de la persecución. El caso ha generado indignación entre organizaciones migrantes.

Merari González Escobar, familiar cercana, lanzó la campaña titulada “Help Chucho with any help after his accident caused by ICE” para recaudar fondos.

La meta es cubrir múltiples cirugías, el tratamiento médico y adquirir una prótesis, ya que Jesús no tiene seguro médico. Su hermana Rubi ha confirmado que ya ha pasado por dos operaciones y podría enfrentar una tercera intervención.

Jesús es soldador y el único sostén de su esposa e hijos, quienes permanecen en México.

La familia depende completamente de él y atraviesa una crisis económica agravada por el accidente.