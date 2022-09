De acuerdo con información de Infobae, este doctor estaba enterado que la sustancia que se le inyectaría en los gluteos a Jessica no era ácido hialurónico. Carrillo fue condenado a 48 meses de prisión por el delito de lesiones personales, además de que no podrá ejercer su profesión ni estar en cargos públicos en los próximos seis meses (Archivado como: Jessica Cediel exconductora de Telemundo).

¿Qué fue lo que le dijo por última vez la exconductora de Telemundo al doctor que dañó su salud?

De acuerdo con el portal Semana, en una charla con W Radio, Jessica Cediel compartió que la última vez que habló con el cirujano Martín Carrillo fue en 2011 después de que le reclamara lo que le había hecho: “Fui al consultorio con mi mamá, le dije: ‘Martín, me paso esto’ y él me contesto en su oficina: ‘se me olvidó decirte que en el 2009 salió un lote de producto falso’”.

““Ahí le dije: ‘¿cómo es posible que no me digas? Estamos en 2011 y si no tengo la sintomatología jamás me doy cuenta’. Él me dijo: ‘tranquila, no te hagas nada, esto te lo quito con productos homeopáticos’”. expresó en esa charla la excondcutora de Telemundo, quien reveló recientemente que han sido días de mucho sentimiento luego de ganar este pleito legal (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ. IMÁGENES FUERTES. SE RECOMIENDA DISCRECIÓN).