« Mi abuelita falleció ayer unas horas antes de salir a cantar . Se fue sabiéndose amada, rodeada de amor y en paz… Y aunque me sentía con el corazón completamente atropellado; ustedes me hicieron sentir mucho amor», reveló la cantante Joy Huerta, en un reciente mensaje en redes sociales.

«Nunca sabrán a qué nivel nos pueden con su energía llenar»

La intérprete de «Espacio sideral», no dudó en hablar de ese momento tan fuerte que vivieron como familia a horas de presentarse en el escenario para el tour que están realizando. Ella, resaltó que con el amor y apoyo del público lograron sentirse mucho mejor y poder sobrellevar el dolor que atravesaron.

«Nunca sabrán a qué nivel nos pueden con su energía llenar el alma, no solo compartiendo en los mejores momentos; me refiero a cuando tras bambalinas todo parece no tener solución, sea una pérdida, un momento personal muy difícil o las crisis más dolorosas que hemos atravesado en algún momento de nuestra vida», destacó la cantante.