Tras perder pelea con ‘El Canelo’ Jermell Charlo confiesa la verdad de su derrota

Y aunque mostró gran valentía, Charlo no pudo lograr el mismo nivel de éxito dentro de una categoría más pesada.

A pesar de eso, en esta ocasión el pugilista admitió que no se sintió cómodo peleando dentro de una división diferente.

Sin embargo, el resultado no fue el que él mismo esperaba, ya que el boxeador estadounidense se quedó con la derrota.

La sorprendente decisión de Charlo

En una entrevista realizada por medios de comunicación al finalizar la pelea, fue donde Jermell Charlo habló sobre su derrota,

«Simplemente, sentí que no era yo mismo. No quiero poner excusas. Es lo que es. Me llevo mis golpes y saldré adelante», dijo.

«Esto es boxeo. A veces ganas y a veces pierdes», añadió a sus declaraciones el pugilista estadounidense ante las cámaras.

Charlo después de la pelea, mostrando su respeto por el deporte y la realidad de sus desafíos, señaló el portal de Medio Tiempo.