Jeremy Renner superestrella de Marvel: El 2023 acaba de arrancar, pero no todo mundo la está pasando muy bien en el segundo día del año, pues aunque la mayoría de las estrellas recibieron este nuevo año llenos de lujos y pasando increíble en lugares paradisiacos, este no es el caso de Jeremy Renner.

“Su familia está con él y está recibiendo una excelente atención”, agregó el representante. Si bien no se ha confirmado el lugar donde ha sufrido el accidente, la publicación recuerda que Renner, de 51 años, ha sido propietario de una casa en el condado de Washoe, en el estado de Nevada, durante varios años.

Según informó el portal Infobae , fue alrededor de las 9:00 am de la mañana del 1 de enero que se reportó acerca de la caída que sufrió el actor que interpreta a 'Ojo de Halcón'. Según el portal antes mencionado, el rancho del actor se encuentra sobre el lago de Tahoe en las montañas de Sierra Nevada, y éste fue azotado por una tormenta de invierno en la víspera de Año Nuevo, más de 30,000 casas estuvieron si electricidad.

Muestra las duras consecuencias de la tormenta de nieve

El actor usualmente, publica imágenes en sus redes sociales en donde últimamente ha estado lidiando mucho con la nieve en donde está viviendo, además de ser amante de la naturaleza. Jeremy, publicó una fotografía en Twitter en pasado 21 de diciembre en donde demuestra las consecuencias de las fuertes nevadas.

En la imagen, podemos ver como su camioneta está consumida por la nieve "La nevada del Lago Tahoe no es un chiste", agregó la super estrella de Marvel. Por el momento no se han dado más informes de cómo se encuentra Jeremy Renner, sin embargo en Mundo Now continuamos pendientes a cualquier actualización.