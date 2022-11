Coronando una temporada de primer año como ninguna otra, se convirtió en el primer jugador de posición novato en ganar un premio de Jugador Más Valioso de la Serie Mundial el sábado por la noche después de batear .400 en la victoria de seis juegos de los Astros de Houston sobre los Phillies de Filadelfia, informó la agencia The Associated Press.

¿Tiene algún secreto para obtener la victoria?

El dominicano que llegó a los Houston Astros, está teniendo una buena racha dentro del deporte y se posicionó como una de las figuras centrales para obtener la reciente victoria. Pero, él tiene un objeto en claro y es ser el heredero de Carlos Correa, de acuerdo con TUDN. En una reciente entrevista, el jugador externó que “solo trata de mantenerse fuerte” ante las eventualidades que surgen.

“La parte más difícil fue simplemente bloquear todo lo que no es parte del juego”, dijo Peña. “Hay un dicho que dice que no se puede hundir un barco con agua alrededor. Se hunde si entra agua. Así que solo trato de mantenerme fuerte y mantener el agua fuera de mi cabeza”, indicó el jugador a la agencia The Associated Press.