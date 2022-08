Un hombre de Pensilvania intentó comprar restos humanos robados

Presuntamente el hombre pretendía revender los restos humanos en Facebook

El hombre de 40 años se describió a sí mismo como un coleccionista de “rarezas”

Un hombre de Pensilvania fue acusado de abusar de un cadáver, recibir propiedad robada y otros cargos después de que la policía dijera que supuestamente trató de comprar restos humanos robados de una mujer de Arkansas para su posible reventa en Facebook, reseñó The Associated Press.

Una portavoz de la Universidad de Ciencias Médicas de Arkansas en Little Rock confirmó que los restos habían sido donados a las instalaciones de UAMS y enviados a una morgue para su cremación. La portavoz de UAMS, Leslie Taylor, dijo que los restos fueron enviados a los Servicios Mortuorios Centrales de Arkansas en Little Rock, donde supuestamente fueron robados por una empleada de la morgue y vendidos, y agregó que hay una investigación federal abierta.

Hombre roba restos humanos para revenderlos en Facebook

“Somos muy respetuosos con aquellos que donan sus cuerpos y estamos consternados de que tal cosa pueda suceder”, dijo Taylor. El portavoz del FBI en Little Rock, Conor Hagan, dijo que la oficina estaba al tanto del incidente de Pensilvania “pero no comentará sobre las investigaciones en curso”. No se habían presentado cargos hasta el jueves contra la mujer de Arkansas.

La policía del municipio de East Pennsboro en Pensilvania anunció el arresto y los cargos contra Jeremy Lee Pauley, de 40 años, de Enola, Pensilvania. Pauley había sido arrestado el 22 de julio y tuvo una comparecencia inicial ante el tribunal el jueves 18 de agosto. Las llamadas a un abogado que representa a Pauley no fueron devueltas el jueves por la noche. Pauley fue puesto en libertad con una fianza de 50,000 dólares, según los registros judiciales.