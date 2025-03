Migrante que votó por Trump es detenido por el ICE y ahora se arrepiente

Jensy Machado, un ciudadano estadounidense naturalizado de origen salvadoreño, ha comenzado a cuestionarse su voto por el expresidente Donald Trump tras ser detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El incidente ocurrió cuando se dirigía a su trabajo en Manassas, Virginia, según informó la estación local de Telemundo en Washington D.C.

“Todo fue muy rápido”, contó en una entrevista con la emisora, “simplemente salieron del auto con las armas en sus manos y dijeron: ‘Apague el auto, deme las llaves, abra la ventana’. Ya sabe”.

El pasado miércoles, Machado viajaba en una camioneta con otras dos personas cuando dos vehículos rodearon su transporte.

Meet Jensy Machado, a U.S. citizen who was detained at gunpoint by ICE agents—despite having every legal right to be here.

Oh, and he voted for Trump.

Now, he says he’s rethinking his choices because he «didn’t vote for racial profiling.»

He’s not alone—more and more people… pic.twitter.com/VVDl9N7ymK

