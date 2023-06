En el mundo del espectáculo, los artistas tiene que estar haciendo cambios constantes de look para no volverse rutinario, así funcionan las cosas. Esto, es algo que JLo siempre hace para sus seguidores y claro para ella, ¡y este cambio le quitó algunos añitos de encima!

No es nada nuevo que la intérprete de ‘On The Floor’ esté cambiando constantemente de look, pues en la industria musical los artistas suelen hacer esto para adaptarse siempre a las nuevas modas. En este caso, JLo tomó una gran decisión al hacerse este corte que le favorece muchísimo.

Jennifer Lopez rejuvenece unos años: Prepara nuevos proyectos

Hace algunos días, la intérprete de exitosos temas como ‘Dance Again’, ‘Ain’t Your Mama’, ‘If You Had My Love’, y ‘Jenny From The Block’ mostraba algunas sesiones de fotos en donde lucía su cabello como usualmente lo suele usar desde hace mucho tiempo, por lo que muchos opinan que era hora de un cambio.

La cantante con casi 250 millones de seguidores en Instagram, está preparando un nuevo disco el cuál lleva por nombre ‘This Is Me’, sin embargo Jennifer Lopez ha decidido llevar todos los planes con mucho silencio y poca información, pero se espera que dentro de muy poco de nuevos detalles, indicó el portal ‘Marca‘.