Jennifer López presumió de sus abdominales… ¿sin Ben Affleck?

¿No hace caso a las críticas?

Al mismo tiempo, Jennifer López se encargó de negar los rumores de una posible crisis matrimonial por medio de una reciente entrevista. PARA VER LAS FOTOS DA CLIC AQUÍ.

La actriz de ‘Selena’, no dudó en hablar de su relación con la revista Vogue donde aclaró el impacto positivo que tuvo su esposo en varios aspectos de su vida.

«Finalmente estoy en el punto de mi vida en el que amo cada parte de mí sin pedir disculpas», explicó la intérprete de ‘Marry Me’.

«Ben quiere que comprenda mi valor y conozca mi valor. Me siento aún más relajada y cómoda, lo que me hace sentir aún más hermosa de lo que me he sentido nunca con otra persona», finalizó.