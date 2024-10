Jennifer López confiesa su dolor y fortaleza tras el divorcio de Ben Affleck

Pero para Jennifer, esta separación no ha sido el fin de su historia. «Estar en una relación no me define», afirmó, subrayando que ha aprendido a no buscar la felicidad en los demás.

«Es algo que tiene que venir de adentro», agregó, una reflexión profunda que ha marcado esta nueva etapa de su vida.

A pesar del dolor, Jennifer también se siente optimista y llena de esperanza.

«Estoy emocionada», confesó, al pensar en lo que le depara el futuro.