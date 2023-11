JLo le dice «¡aléjate, per…!» a mujer por ‘coquetear’ con Ben Affleck

Este gesto apasionado y alegre no hace más que subrayar que la relación entre ambos está en pleno auge, sin importar lo que los medios hayan dicho en el pasado.

Jennifer Lopez no solo reafirmó su afecto por Ben, sino que también dejó en claro quién es su «macho,» defendiendo su amor de manera lúdica y espontánea.

Su amor es palpable en cada gesto y mirada que se intercambian. Jennifer y Ben no dudan en mostrar su afecto públicamente, lo que ha generado un gran entusiasmo entre sus seguidores y admiradores.

A pesar de las idas y venidas en su relación, parece que están viviendo un momento de plenitud y felicidad que no pasa desapercibido para nadie.

Su actitud relajada y desenfadada ante la situación muestra una madurez en su relación y un amor genuino que no se puede negar.

La reacción de Jennifer también deja claro que no se preocupa por los rumores que puedan surgir en los medios de comunicación.

Usuarios reaccionan al video

«Ella no está ‘bromeando’ al 10000 por ciento», «Ella es increíble, sigue siendo Jenny from the block», dijeron en los comentarios.

«Nosotros los Leo no jugamos», «Jaja me encanta», son algunos de los comentarios dejados en en el video.

La pareja ha recorrido un largo camino desde su primera relación en la década de 2000, y han madurado tanto a nivel personal como profesional.

La reactivación de su romance ha sido celebrada por muchos de sus seguidores, que ven en su historia un ejemplo de amor verdadero. Para ver el video da clic AQUÍ.