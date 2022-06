Jennifer López confiesa: ¿Cómo pudo salir de esa?

Jennifer dijo que había encontrado el escape perfecto: “Me enamoré de la danza y me distraía completamente de la escuela y mi mamá me decía: ‘Si quieres vivir en esta casa, tienes que estudiar’ “, relató. “Una noche tuvimos una gran pelea y simplemente me fui. Tenía 18 años”.

Por su parte, Rodríguez reconoció que siempre le exigió mucho a sus hijas, pero que López fue la más difícil de todas. “Siempre esperé mucho de ellas. No quería ser crítica sino mostrarles que podían mejorar. Jennifer fue la que me dio más trabajo, a decir verdad. Discutíamos mucho”, dijo.