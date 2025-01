Jennifer Aniston desmiente romance con Barack Obama.

En medio de rumores sobre un supuesto divorcio entre el expresidente Barack Obama y su esposa, Michelle Obama, la actriz Jennifer Aniston ha sido vinculada sentimentalmente con el exmandatario.

Sin embargo, la estrella de Hollywood negó rotundamente cualquier relación romántica con Obama en una reciente entrevista.

Los rumores se originaron a finales del año pasado, cuando una revista de espectáculos publicó un artículo que afirmaba tener “la verdad sobre Jen y Barack”.

Además, algunos presentadores de podcasts alimentaron las especulaciones, afirmando que la pareja Obama vivía “vidas separadas” y que Aniston mantenía un romance con el expresidente.

Jennifer Aniston appeared on Jimmy Kimmel Live to shut down rumors of an alleged affair with Barack Obama.

Jimmy Kimmel fired back with a question, asking if she was having an affair with Michelle «Big Mike» Obama instead.

She certainly took her time answering that question. pic.twitter.com/9HBqaAFd2a

— Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) January 24, 2025