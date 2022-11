The Sun informó que Aniston ha anunciado la muerte de su padre John en Instagram después de que el actor murió el 11 de noviembre a la edad de 89 años. Al publicar una foto en blanco y negro de ambos cuando era bebé, Jennifer escribió: “Dulce papá…⁣ John Anthony Aniston. Fuiste uno de los seres humanos más hermosos que he conocido”, comenzó.

Muere su padre a los 89 años

CNN destacó que John Aniston también será recordado por ser un actor veterano con indudable trayectoría por su trabajo en la telenovela ‘Days of Our Lives’. John era un actor estadounidense nacido en Grecia. Comenzó su carrera como actor en 1962 en 87th Precinct como Oficial #1 en el episodio New Man in the Precinct. John también protagonizó Gilmore Girls, The West Wing y Mad Men, así como Kojak e Inhumanoids.

Por esta trayectoria fue galardonadoel pasado mes de julio con el prestigioso premio Lifetime Achievement Award, en el que se distingue a los intérpretes con gran experiencia. En aquel emocionante momento, John era sorprendido por Jennifer que pronunciaba un emotivo discurso antes de entregarle la estatuilla.