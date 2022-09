Antes de continuar con este video, una internauta, la cual estaba al pendiente de esta transmision en vivo, preguntó el motivo por el que el productor musical siempre tiene hambre o es que acaso su mujer nunca le da de comer: “Que conteste él, porque yo no sé”, se limitó a decir la también conocida por muchos como La gran señora (Archivado como: Señora Rosa confiesa que Jenni Rivera no tenía ropa para su graduación).

Acompañada de quien fuera su esposo por más de 40 años, don Pedro Rivera, la mamá de la intérprete de temas como Inolvidable, Resulta y No llega el olvido, entre muchos otros, compartió un video en su canal oficial de YouTube , donde cuenta ya con más de 200 mil suscriptores,en el que contó algunas anécdotas de su hija, quien murió el 9 de diciembre de 2012 en un accidente aéreo tras dar un concierto en Monterrey, Nuevo León, en México

“Gente vividora”. A casi diez años del trágico fallecimiento de Jenni Rivera, también conocida como La Diva de la Banda, su madre, la Señora Rosa, confiesa que su hija no tenía ropa para su graduación, provocando todo tipo de reacciones, pues mientras algunos usuarios se conmovieron por las palabras de La gran señora, otros le pidieron que deje de lucrar con la cantante.

Y cuando nadie lo esperaba, mucho menos don Pedro Rivera, la Señora Rosa le mostró algunas fotos de Jenni Rivera de su época de estudiante, a quien se refirió como su ‘niña hermosa que está en el cielo’. La gran señora notó que la cantante se ve muy seria y muy triste en estas imágenes y no tardó mucho tiempo en explicar el motivo de su expresión.

“No tenía dinero para pagar sus fotos…”, ni para comparse ropa nueva

Segundos después, la Señora Rosa recordó que su hija Jenni Rivera no tenía dinero para pagar esas fotos, o ella cree que así fue, refiriéndose a la tradicional foto grande de los graduados: “Ella se graduó con todos los honores. La mandaron a esa escuela donde había pura gente, podría decirse que ‘indeseable’, porque estaba embarazada de Chiquis y no querían que estuviera en otra escuela donde estaban los demás”.

Cabe resaltar que, gracias a su excelente desempeño académico, la cantante tenía becas para estudiar lo que ella hubiera querido durante toda su vida, a decir de su madre: “Me acuerdo que el día que se graduó no tenía ni un saco qué ponerse, no tenía un traje para el día de su graduación y ella iba a hablar allá arriba (refiriéndose al escenario) a dar el discurso a sus compañeras y me dijo que le prestara un traje”, dijo sin poder contener las lágrimas.