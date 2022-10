Los conductores de Ventaneando le habrían pedido a su público que no fuera ver a La Diva de la Banda

Aunque no recordó quién fue exactamente, la Señora Rosa no olvida que un ex novio de Jenni Rivera la habría amenazado con sacar a la luz un video íntimo, algo que no fue muy bien recibido por algunas personas en México: “Estuvieron diciendo, creo que fue en TV Azteca, en el programa Ventaneando, que no fueran a ver a Jenni Rivera”.

“Entonces, cuando llegamos, me preguntó si ya había ido al ‘teatro’ y le dije que estaba lleno. Después le dijeron que estaba a un 90 por ciento y se soltó a llorar y dijo: ‘no hay duda que la gente me quiere’. Después de que salió a cantar, toda la gente estaba aplaudiéndola y gritándole, pero cuando hay gente que te quiere tumbar, no puede, porque si hay más gente que ama a esa artista, no la van a poder tumbar”.