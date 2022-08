Señora Rosa comparte inesperada confesión

La también llamada Gran señora revela la razón por la que no ha ido al lugar donde murió su hija, Jenni Rivera

Usuarios le expresan su apoyo total Fue el 9 de diciembre de 2012 que, luego de dar un inolvidable concierto en Monterrey, Nuevo León, en México, Jenni Rivera perdió la vida en un trágico accidente aéreo. Hoy, a casi 10 años de ese triste acontecimiento, su mamá, la Señora Rosa, revela la razón por la que no ha ido al lugar donde murió su hija y usuarios de inmediato le expresan su apoyo total. Por medio de su canal oficial de YouTube, donde tiene ya más de 200 mil suscriptores, la también llamada Gran señora compartió un video en el que aparece acompañada de quien fuera su esposo, don Pedro Rivera. Muchas personas tienen la esperanza que la pareja arregle sus problemas y vuelvan a vivir juntos, y más tomando en cuenta que se acerca el décimo aniversario de la partida de La Diva de la Banda. “¿Por qué mi hija quedó tan lejos?”, pregunta la Señora Rosa Una vez más, desde la cocina de su hogar, la Señora Rosa saludó a sus seguidores mientras don Pedro Rivera disfrutaba un rico huachinango a la mexicana. Las personas que están al tanto de los videos de la madre de Jenni Rivera saben que, a pesar de estar divorciados desde hace varios años, entre ellos existe una relación cordial, aunque también hay tiempo para ‘reclamos’. “Muchas veces me dice la gente que para qué te caliento tortillas, que te las calienten en tu casa”, expresó la Gran señora ante la risa nerviosa de su ex marido. No dejó escapar la oportunidad para saludar a sus admiradores de Hermosillo, Sonora, así como de El Cerro de la Campana y “de todas partes”. No pasaría mucho tiempo para que revelara una inesperada confesión.

“Usted vale mucho como madre” Después de intercambiar otra broma, se le leyó a la Señora Rosa un mensaje que le hizo llegar una de sus tantas admiradoras: “Mucho ánimo y adelante, no deje que nadie la quiera tumbar, usted vale mucho como madre, como La gran señora, y perdón don Pedro, perdió a una gran esposa y ejemplar”. Antes de que las cosas pasaran a mayores, la Gran señora dejó en claro que entre ellos hoy en día solamente hay una relación de trabajo. En ese momento, y ante la sorpresa de los usuarios, le aventó a don Pedro Rivera una tortilla a la canasta que tenía a un costado, por lo que no le quedó de otra que sonreír: “Me tira la tortilla para hacerme enojar, pero se la va a ‘pellizcar'”, a lo que la madre de Jenni Rivera le dijo que en su otra casa ni le dan tortillas, ni mucho menos se las calientan. Archivado como: Señora Rosa revela la razón por la que no ha ido al lugar donde murió Jenni Rivera

La Señora Rosa no tiene los mejores recuerdos de Nuevo León Luego de que le leyeran otro mensaje de una persona de Monterrey, Nuevo León, fue inevitable para la Señora Rosa recordar que en esa ciudad fue el último concierto que ofreció su hija Jenni Rivera, mientras que en el municipio de Iturbide fue donde, desgraciadamente, cayó el avión en el que viajaba La Diva de la Banda. Fue inevitable que sus ojos se llenaran de lágrimas. “Lástima que en Iturbide haya caído el avión donde mi hija estaba, donde mi hija quedó”, expresó La Gran señora, quien le preguntó a su exesposo si él volvió al lugar donde murió Jenni, a lo que le dijo que pronto irá: “Yo ya no, porque me cansé mucho y se me subió la presión cuando subí, así que yo creo que no. Está duro subir y bajar ese cerro, pero pues queríamos ir a donde había quedado, todavía había partes del avión”, reveló la Señora Rosa.

La Señora Rosa le hizo un fuerte reclamo a Dios Conocida por su devoción a Dios, la Señora Rosa reveló que nunca le había preguntado por qué se llevó a su hija: “Pero ese día sí le dije: ‘¿por qué, por qué hasta acá, Señor, tan lejos?’, cuando yo me sentía tan mal, toda mareada por la presión alta, ahí sí le pregunté a Dios: ‘¿por qué tan lejos? ¿Por qué no me la trajo acá cerca?’, y Dios tiene sus designios y sabe lo que hace”. Por último, otra persona le preguntó sí hay la posibilidad de ir al lugar donde murió Jenni Rivera en helicóptero, a lo que respondió que sí pensaron en hacerlo, pero que justamente en ese día no había disponibles: “Pero sí se puede ir en helicóptero y sí se puede bajar ahí, claro”, finalizó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ). Archivado como: Señora Rosa revela la razón por la que no ha ido al lugar donde murió Jenni Rivera