“Cuando se graduó, estas son las fotos que ella mandó sacar. Yo nunca vi que ella sacara foto grande como los demás. Aquí si se rió, pero acá estaba muy triste, muy seria. Me las encontré ahí, andaba en el clóset buscando porque ando detrás de unas revistas de Jenni que tengo guardadas”, reveló la Señora Rosa.

Con más de 200 mil suscriptores en su canal oficial de YouTube , la también llamada ‘gran señora’ le preparó de nueva cuenta un rico platillo a su ex y padre de sus hijos mientras platicaban de diferentes temas con David, sin que nadie imaginara lo que vendría más adelante.

Jenni Rivera no habría tenido dinero para ‘sacarse’ mejores fotos

Tranquila, a pesar de recordar de nueva cuenta a su hija fallecida, la Señora Rosa reveló que tal vez Jenni Rivera no tuvo dinero en esa época y se mandó a hacer ese tipo de fotos, aunque no descarfa que haya sido porque no le gustó cómo salió en ‘la foto grande’: “¿Quién sabe?”.

“El día de su graduación, ella fue la que habló más, pues se graduó con todos los honores. A ella la mandaron a esa escuela donde había pura gente que, se podía haber dicho mala la palabra, ‘indeseable’, y la mandaron porque estaba embarazada y ya había estado embarazada de Chiquis”.