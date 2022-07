La Señora Rosa recuerda el momento más terrible que ha vivido en su vida

La también llamada Gran señora confiesa cómo se enteró de la desaparición del avión en el que viajaba su hija Jenni Rivera

“No se puede describir el dolor que debió haber vivido”, le dicen algunos usuarios

“Un dolor que jamás se va a curar”. A unos cuantos meses de que se cumplan diez años de la partida de La Diva de la Banda, su madre, la Señora Rosa, recuerda el momento más terrible que ha vivido en su vida: confesó cómo se enteró de la desaparición del avión en el que viajaba su hija Jenni Rivera.

A través de un video que está disponible en su canal oficial de YouTube, donde tiene ya 200 mil suscriptores, la también llamada Gran señora abrió su corazón en una charla que tuvo recientemente con sus hermanas y su amiga Lupita, quienes fueron un gran apoyo para ella en esa época.

“Desde ese día la familia se rompió”

Luego de que una de sus hermanas contara cómo vivió la experiencia de saber que el avión donde viajaba Jenni Rivera había desaparecido, la Señora Rosa recordó que a ella le prohibieron que encendiera la televisión, además de que le quitaron su teléfono celular, pero lo que ella quería en ese momento era ver a don Pedro Rivera.

“Cuando ya lo veo que anda aquí, sospeché que traía ‘algo’, porque para que él estuviera aquí tan temprano y no fuéramos a la iglesia, algo estaba sucediendo, porque todo el tiempo me escondían las cosas, no me decían nada. Entonces, ese día me llamó un muchachito de Tecate (Baja California, en México) y me dijo: ‘Doña Rosa, ¿qué no sabe que no encuentran el avión de Jenni?'”.