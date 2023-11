¿Jenni Rivera se manifestó en el programa Hoy?

Curiosamente, el responsable del audio aseguró no tener relación con este inusual suceso.

Chiquis defendió a sus hermanos menores, Johnny y Jenicka, después de que su abuela los señalara por no trabajar, resaltando el arduo trabajo de su madre, según Infobae.

Las declaraciones hechas por Doña Rosa

Hace unos días, Doña Rosa elogió públicamente el arduo trabajo de los hijos de Pedro, Gustavo, Lupillo, Rosie y Juan.

Pero, según se informa, expresó dudas sobre la dedicación laboral de los hijos de Jenni, especialmente de Johnny y Jenicka.

Estas palabras no pasaron desapercibidas para Chiquis Rivera, quien, visiblemente molesta, optó por abordar la situación de manera directa y contundente.

«El otro día alguien dijo, y no voy a decir el nombre porque no le daré la atención que quiere, que Johnny y Jenicka no eran trabajadores», comenzó diciendo Chiquis.