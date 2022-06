Jenni Rivera recibirá una estrella en el paseo de la fama de Hollywood

Ante esto, se cree que la familia Rivera podrían hacer las paces para que puedan asistir sin ningún problema para que reciban y den unas palabras ante el homenaje póstumo que la Diva de la banda recibirá en 2023. ¿Será que los pleitos ya se acabarán o los hijos de Jenni no los dejarán asistir?

Jenni Rivera paseo fama: Hijos de Jenni felices por la noticia

Según dio a conocer el medio Deadline el 17 de junio, la Cámara de Comercio de Hollywood informó que el próximo año se reconocerá de forma póstuma a la cantante de del género de banda Jenni Rivera. Esta noticia fue de mucho agrado para los fanáticos de La Diva de la Banda.

Jacqie Rivera también anunció la noticia por medio de su Instagram: ““¡Vas a tener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood! Y casi puedo escucharte decirnos: ‘¡¿Pensaste que no lo haría?!’. No tengo las palabras para describir el gozo, la emoción y el orgullo que ha llenado, no solamente mi corazón pero NUESTROS corazones.