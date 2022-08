“Las mujeres hacen sus cuentas y venden sus fotos y videos de ellas ‘bichis’ (término que se usa para decir que una persona está desnuda o con poca ropa)”, dijo el joven, a lo que don Pedro le preguntó si en realidad todo esto se trata de puro atractivo visual, pues no creía del todo que la gente pagara por ver este contenido.

Sin esperar mucho tiempo, Juan Carlos, hijo menor de don Pedro Rivera y el ‘causante’ de su divorcio con la Señora Rosa, se animó a explicarle en primer lugar a su padre de lo que trata OnlyFans: “Te metes a Google o a Safari y escribes eso. Es un sitio web para la gente famosa y no famosa, puede ser una mujer que no conoces”.

Por su parte, Juan Carlos le contó a su padre el caso de la rapera Bhad Bhabie, quien se hizo viral por batir un récord al recaudar un millón de dólares en tan solo 6 horas, dejando muy por detrás la marca anterior de la actriz Bella Thorne, quien lo logró en 24 horas. Don Pedro Rivera le ‘reclamó’ a su hijo que a sus casi 19 años no haya hecho algo similar.

“¿Yo qué voy a hacer en OnlyFans? Si apenas uno puede caminar y va a andar haciendo uno cosas así”, dijo entre risas el también llamado Patriarca del corrido, quien no se salvó de que su hijo Juan Carlos, así como Eduardo y David, le dieran algunas ideas en el caso de que se anime a abrir su propia cuenta.

Don Pedro Rivera dice que “donde hay, se ve”

Ya casi para terminar con este video, don Pedro Rivera, tras escuchar más ejemplos de lo que se puede ver en OnlyFans, y no solamente a personas con poca ropa, dijo que “donde hay, se ve”, pero eso no sería todo: “Yo hago el OnlyFans sí mi papá me compra un Tesla”, reveló Juan Carlos, por lo que la última palabra será del padre de Jenni Rivera.

Una persona no se anduvo con rodeos y se le fue con todo al joven: “Tú ya estás muy grandecito para estar pidiendo que tu papá te esteé comprando un carro, lucha como otro muchacho, no seas tan huev… y trabaja como los demás lo han hecho solos” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ)